Terni, 12 chili di droga sequestrati e femminicidi sventati grazie all'arma: il bilancio del colonnello Antonio De Rosa

TERNI - Un femminicidio sventato dai militari in queste ore con l’arresto di un 77enne ternano che braccava la ex con in tasca un coltello a serramanico.

Un’emergenza quella legata ai reati da codice rosso che impegna senza sosta i carabinieri del comando provinciale in un territorio dove le richieste d’aiuto delle vittime continuano ad aumentare a vista d’occhio.

«Le vittime si rivolgono a noi con molta fiducia - dice il comandante provinciale, Antonio De Rosa - e l’incremento delle denunce è la conferma della maggiore attenzione ad un fenomeno non nuovo da parte di chi si fida di più di noi».

C’è poi il lavoro quotidiano della strenua lotta allo spaccio di droga, con sequestri da record e la volontà di tenere a bada spacciatori senza scrupoli che continuano a inondare il mercato della conca con sostanze anche letali.

«La droga è un problema sociale - dice il colonnello Antonio De Rosa - il tossicodipendente è una persona malata che va curata ma sono anche necessarie politiche che tengano lontani i giovani dalle dipendenze».

Alla vigilia della festa dell’arma che questa mattina sarà celebrata in piazza Tacito il comandante provinciale, Antonio De Rosa, fornisce numeri che non possono non allarmare.

In dodici mesi sono stati sequestrati 12 chili di sostanze stupefacenti: cinque chili di cocaina, oltre cinque e mezzo di hascisc, un chilo e cento di marijuana e altre sostanze nuove per la piazza umbra. Come la cocaina rosa, dal colore invitante e dagli effetti devastanti, recuperata dai militari ternani in un pacco recapitato per sbaglio a un uomo che l’ha preso dalle mani di un corriere.

Sono finiti in carcere in 36 per spaccio, 87 sono stati denunciati mentre in 190 sono stati segnalati alla prefettura come assuntori.

Il colonnello De Rosa passa in rassegna quelli che definisce «reati odiosi, come le truffe agli anziani, i furti, le rapine, che vanno a minare la serenità di persone vulnerabili e a violare le case, ritenute i luoghi più intimi e sicuri».

Nell’ultimo anno l’arma ha arrestato nove persone per furto mentre altre 109 sono state denunciate. Dieci le persone deferite per rapina: «Un ruolo fondamentale in questo tipo di reati lo ha la prevenzione» sottolinea il colonnello De Rosa ricordando che il comando ha fornito informazioni su furti e truffe a mille e 500 anziani della provincia.

Guardia alta per scongiurare le infiltrazioni nel territorio da parte della criminalità organizzata: «Pur in assenza di evidenze – sottolinea il comandante provinciale - resta alto il livello di attenzione dell’arma, che opera una costante azione di monitoraggio anche sui cosiddetti reati spia per prevenire i tentativi di penetrazione del tessuto socio-economico».

Il tutto in un territorio presidiato dai 30 comandi stazione dislocati nei 33 comuni del ternano, coi carabinieri che ogni giorno garantiscono la sicurezza della comunità sia con l’azione repressiva che preventiva.

In dodici mesi si contano 12mila segnalazioni al numero d’emergenza 112, con 8mila interventi effettuati da oltre 16mila servizi di controllo del territorio che hanno impegnato quasi 40mila militari.

Oltre 67mila i controlli in provincia, con 166 arresti e oltre mille e cento denunce.

Grande lavoro per le varie specialità dell’arma, con i carabinieri del Nas che hanno controllato 170 tra strutture sanitarie, mense scolastiche, canili riscontrando 41 violazioni penali e elevando sanzioni pecuniarie per quasi 50mila euro. I carabinieri forestali, negli oltre 17mila controlli, hanno segnalato alla magistratura 66 persone, elevando contestazioni amministrative per 190mila euro.

Un centinaio le ispezioni del nucleo ispettorato del lavoro, che ha scovato 46 lavoratori in nero e sospeso 33 attività imprenditoriali.