Mercoledì 5 Giugno 2024, 12:16

Negli anni ci avevano provato in tanti senza mai riuscirci ad ottenere dal Comune e Asm l’accordo sul piano di riorganizzazione dei servizi rifiuti in considerazione delle alte presenze turistiche a Piediluco nel periodo da maggio a settembre. Il neo consiglio della Proloco guidato dal presidente Cristiano Crisostomi ha ottenuto un “aiuto” a tutto campo dopo aver fatto una ricognizione sul posto ed a monte del paese rilevando le criticità e gli interventi strettamente necessari per la stagione estiva. Dopo ripetuti incontri con la direzione ambientale di palazzo Spada e l’Azienda servizi municipalizzati si è raggiunto un accordo sulla riorganizzazione dei rifiuti nella frazione. Si è cominciato il 1 di giugno con la regolamentazione e l’incremento dello spazzamento settimanale, lo svuotamento dei cestini posti lungo il paese e nei parchi pubblici, l’incremento della raccolta della carta, del cartone, della plastica e del vetro. Infine la richiesta più importate per il decoro: una maggiore presenza dei vigili sul territorio per far rispettare la legge a tutti coloro che non adempiono alla pulizia dei loro giardini ed anche sulla strada. Proprio in fatto di decoro, l’amministrazione comunale ha cominciato la sostituzione degli attuali raccoglitori costituiti da sacchi in plastica altrettanti rigidi che garantiscano maggiore stabilità ed anche belli a vedersi. Tutto gli interventi sono stati programmati in considerazione della vocazione turistica della frazione lacustre. In dettaglio tutti i provvedimenti messi in atto dall'accordo tra Proloco, Asm e Comune: lo spazzamento con svuotamento dei cestini sarà compito della cooperativa Cosp tutti i giorni tranne la domenica che interverrà l’Asm, mentre lo spazzamento meccanizzato avverrà nei due mercoledì del mese. La raccolta del vetro verrà fatta dal 1 giugno al 31 agosto 2 volte al mese, mentre abbinata al vetro anche la raccolta della carta ogni lunedì. Per la raccolta dell’organico i giorni sono quelli di martedì, giovedì e sabato, mentre la raccolta del residuale mercoledì, il giovedì ci sarà la raccolta della carta e mercoledì e venerdì quella della plastica. A tutto questo si aggiunge la presenza dell'isola ecologica in grado di potere ricevere tutte quelle cose inservibili e i rifiuti di ogni genere tutti i giorni tranne che la domenica.