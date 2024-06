Mercoledì 5 Giugno 2024, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 08:47

Per Margherita Scoccia i perugini sono di fronte ad un bivio, una scelta netta: da una parte possono rilanciare la città, proseguendo i progetti già avviati dalla giunta Romizi. Dall’altra, possono tornare indietro, gettando via sforzi (e soldi) messi in campo in questi dieci anni. Una scelta “brutale”, ma è questo il senso del messaggio che la candidata del centrodestra va ripetendo in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Un confronto serrato, con la sua sfidante, confronto a distanza, non sempre corretto: «Sono rimasta delusa dal comportamento di chi la sostiene, che non è sempre stato limpido. Pensi che hanno sostenuto che non fossi laureata. Una fake news che è facilmente smentibile».

Ospite della redazione del Messaggero, Scoccia elenca numeri, impegni, promesse: «Non sono dati da campagna elettorale. Io faccio riferimento ad un bilancio, a quanto è stato stanziato dal Pnnr, a quello che è possibile fare. Gli altri sembrano fare promesse tipiche di una sfida elettorale». Si dice preoccupata, per quello che potrebbe essere il destino di Perugia, nell'ipotesi in cui a vincere fosse la sua sfidante: «Basti vedere che tra i partiti che la sostengono c'è quel Movimento 5 stelle che è il partito dei no. Si opporranno alle opere più importanti per la città e allora saranno guai».

Scoccia, minimetrò giù dalla torre. Perché? E perché il Brt diventa, invece, strategico?

«Che il minimetrò non va lo dicono i numeri. Stiamo pagando l’opera per oltre 7 milioni l’anno. C’è una sproporzione tra quella spesa e gli investimenti sul territorio. È stato sconsiderato mettere in discussione per 30 anni gli investimenti per un sistema di trasporto che collega solo una parte di città. Il Brt, invece, copre 12 chilometri. È vero non entra in centro, ma non intacca la spesa corrente perché fatto con i soldi del Pnrr».

Partendo dalla mobilità c’è chi dice che avete fatto poco per i giovani.

«Macché. Siamo stata l’unica amministrazione che ha messo i soldi per il biglietto dei bus per gli studenti. Altri lo mettono nei programmi. In centro c’è una vitalità che da dieci anni non si vedeva, i giovani ne sono protagonisti. Abbiamo investito 68 milioni del piano scuole, nessuno lo ha mai fatto. Non significa questo mettere i giovani al centro? Sugli alloggi per gli universitari stanno partendo i lavori a San Francesco al Prato, poi toccherà alla stazione. Ci sarà un assessorato all’Università che sarà unito a Scuola e Sport».

Che ruolo avrà Perugia in Umbria con Margherita Scoccia sindaco?

«Va ribaltato il concerto di città-regione che abbiamo ereditato dalla vecchia politica. Perugia ha un ruolo di propulsione differente dal resto del territorio. Immaginereste mai la Toscana senza Firenze? Ci sono altre realtà cittadine importanti, ma la spinta economica e culturale deve arrivare dal capoluogo. Dobbiamo immaginare politiche che vadano al di la dei confini comunali. Servono politiche di riequilibrio, non di consumo di suolo. Se Corciano ha utilizzato tutti gli spazi commerciali c’è una ricaduta su Perugia. Penso a una città metropolitana»

Il centrosinistra ha pigiato forte sul tema della sanità. Scoccia come lo vede un protagonismo dei sindaci su questo tema?

«Dico che non si può speculare su un tema così delicato. Ripensiamo a come era la sanità nel 2019, a cosa è stata Concorsopoli, il Comune di Perugia ne è parte lesa. E Monteluce? Stiamo rimettendo a posto anche quel danno. In questi anni abbiamo gestito i fallimenti: Monteluce, le partecipate, il buco di bilancio. In dieci anni abbiamo ricostruito la città, questo percorso non si può interrompere. Sulla sanità la sinistra non ha mai attivato la conferenza dei sindaci. Ora la guida, scelto all’unanimità, il vice sindaco Tuteri. Deve diventare uno strumento reale sia per la scelta di un dg che per la gestione dell’ospedale».

Ha parlato di buco, ma anche di conti rimessi a posto. Potrà calare la pressione fiscale da parte del Comune?

«A luglio c’è l’assestamento di bilancio. Interverremo sulla Tari che è cresciuta, va ricordato, meno dell’inflazione».

Scoccia e sullo stadio Curi come vi muoverete?

«È la cattedrale laica della città. In questi anni abbiamo fatto quello che non era stato mai fatto, penso ai lavori in curva nord. Serve un intervento importante e ne dobbiamo discutere con la città. Abbiamo ottenuto fondi per intervenire in modo concreto, c’è una proposta di partenariato arrivata a maggio cui non potevano, per ovvi motivi, rispondere subito. Successivamente non nego un dialogo per vedere se ci sono punti di contatto. Ma sempre nell’interesse della città non di altro».

Il primo atto di Margherita Scoccia sindaco.

«Saranno due. Una di gestione ordinaria e uno di prospettiva. Subito un appalto unico di 40 milioni per rimettere a posto le strade, nell’ambito di una piano da 100 milioni in dieci anni di piano per strade, decoro e verde. Eppoi avviare la revisione del piano regolatore che deve agganciarsi alla chiusura degli interventi del Pnrr nel 2026 per dare continuità anche alla crescita economica che quei fondi stanno portando. Sarà una strumento elastico, in grado di far intercettare nuove risorse e che consentirà oggi di leggere la Perugia del futuro».

Che ne sarà di Andrea Romizi?

«Andrea, lo chiamo così perché nella politica si può anche essere amici, è una risorsa per la città. Il percorso lo individueremo dal giorno dopo».