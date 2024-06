Cosa non torna della strage del Natisone? Diversi sono i punti ancora da chiarire. Le indagini della procura di Udine si stanno concentrando sui soccorsi (e non solo). Gli inquirenti stanno valutando se ci sono stati dei ritardi nell'intervento e se l'emergenza si sarebbe potuta gestire meglio. Ma non è l'unico nodo che resta irrisolto. Tra questi c'è anche un altro aspetto (drammatico) che emerge: il ragazzo, Cristian, sarebbe stato "convinto" a rimanere invece che scappare.

