Lunedì 18 Dicembre 2023, 23:33

La regola di Galeone (tra due squadre che giocano aperte, vince la più forte segnando un gol più dell’avversario) non vale per Arezzo-Perugia, redivivo derby dell’Etruria che doveva rilanciare e invece ha finito per affossare le speranze di primato dei grifoni. Sin dall’avvio è stata la prevista sfida a ribaltamento continuo, tra spettacolo ed agonismo esasperato. Alla zuccata alta (3’) di Vulikic sul corner di Santoro, replicava l’Arezzo protestando a più non posso per un fallo commesso fuori area da Bozzolan (13’) su Pattarello. Al salvataggio di Bianchi sul cross di Matos (15’) che sarebbe andato a servire Seghetti liberissimo davanti a Trombini, rispondevano gli amaranto col gran collo sinistro alto di Bianchi (17’) e la palla-gol più importante.

Quando (26’) Bianchi pescava Guccione lasciato solo in area, tocco al volo del trequartista sulla palla cadente, palo pieno e poi sfera tra le braccia di Adamonis, ancora sbigottito e convinto di un inesistente fuorigioco. Nel derby tiratissimo, a fare la differenza a favore dei padroni di casa era la cattiveria agonistica. Non a caso il Perugia aveva la sua chance e la falliva. Capitava a Iannoni (32’), lesto a proiettarsi sul pallone rimesso dalla sinistra da Bozzolan, ma superficiale nello spedire alto al volo il tapin. Gol mancato-gol subito, la regola inossidabile del calcio ha colpito allorchè (34’), sul corner di Guccione, nel mucchio è spuntata la testolina di Risaliti dimenticato da tutti e la palla (deviata in modo decisivo da Vulikic) si è insaccata alle spalle di Adamonis. Il derby ha preso decisamente la direzione amaranto al 39’, quando Lisi ha pensato bene di combinare il patatrac facendosi espellere direttamente per una gomitata al volto di Renzi ad azione in corso. Disastro. Oltre a togliere Bozzolan, in serata-no, la mossa di Baldini è l’ingresso di Vazquez – al rientro dopo il lungo infortunio - per Iannoni passando ad un coraggioso 4-2-3. Salvo sfortuna.

Perché la partita di Vazquez è durata 4’, il tempo di accusare una ricaduta e uscire nella più cupa disperazione. Quasi un segno del destino, perché la ripresa in dieci e senza punta si è trasformata in una via crucis. Adamonis (1’) ha risposto al mancino di Pattarello mentre l’unica vera occasione il Perugia l’ha avuta al 14’, quando su assist di Cancellieri c’è stato lo stacco di Seghetti e la palla ha sfiorato il palo. Col passare dei minuti i grifoni in dieci hanno finito inevitabilmente per scoprire il fianco, rischiando a più riprese e senza mai riuscire a pungere davanti. La squadra di Indiani ha vanificato ripartenze (al 19’ Pattarello ha battuto su Adamonis) senza però rischiare mai di doversene pentire, anche perché al 28’ è stato Seghetti a farsi espellere per un recupero troppo generoso su Risaliti.

Il derby è finito lì, giusto il tempo per l’Arezzo – dopo un salvataggio di Cancellieri al 43’ - di mettere il sigillo nel recupero quando l’ex Gucci (46’) ha trovato il gol del 2-0 su servizio di Damiani. Risultato: Grifo ko e quinto a 13 punti dalla vetta, partita col Cesena da affrontare senza Lisi e Seghetti, il presidente Santopadre (febbricitante in panchina) furibondo. Sarà una settimana caldissima.

Arezzo (4-2-3-1): Trombini 6; Renzi 6 (39’ st Lazzarini sv), Risaliti 7, Chiosa 6, Montini 6; Mawuli 6,5, Bianchi 6,5 (30’ st Damiani 6,5); Guccione 7 (30’ st Iori 6), Pattarello 6,5 (39’ st Gaddini sv), Settembrini 6,5 (41’ st Castiglia sv); Gucci 6,5. A disp. Borra, Ermini, Masetti, Poggesi, Zona, Crisafi, Sebastiani. All. Indiani 6,5

Perugia (4-3-3): Adamonis 6; Mezzoni 5,5, Vulikic 5,5, Dell’Orco 5,5, Bozzolan 5 (1’ st Cancellieri 6); Iannoni 6 (1’ st Vazquez sv, 5’ st Ricci F. 6), Bartolomei 6, Santoro 6 (35’ st Cudrig sv); Matos 5,5 (31’ st Kouan 6), Seghetti 5, Lisi 4. A disp. Furlan, Abibi, Angella, Morichelli, Paz, Acella, Bezziccheri, Torrasi. All. Baldini F. 6

Arbitro: Calzavera di Varese 6

Reti: 34’ Vulikic aut., 46’ st Gucci

Note – Spettatori 5130 di cui 350 perugini nel settore ospiti di curva Nord; prima del fischio d’inizio osservato 1’ di raccoglimento in memoria di Antonio Juliano; ammoniti Seghetti, Dell’Orco, Cancellieri (P), Bianchi, Mawuli (A); espulso Lisi (P) al 39’ per gioco falloso, al 28’ st Seghetti (P) per doppia ammonizione; calci d'angolo 5-5; rec. 3’ e 6'