Orvieto, la conferenza programmatica del Pd su ambiente e sostenibilità per costruire "Una Casa Comune"

ORVIETO A Orvieto il 2 dicembre si parla di sostenibilità, di ambiente, dei temi più urgenti che coinvolgono tutti a livello globale e a livello particolare. Cosa si può fare in una cittadina come questa? A questa domanda tenterà di rispondere il Pd locale, con un convegno organizzato alle ore 17 al Palazzo del Capitano del Popolo, dal titolo «Una casa comune per la pace, l’ambiente, la qualità della vita», che si inserisce nel piano della conferenza programmatica del partito. Tra i presenti l'onorevole Camilla Laureti, europarlamentare e membro della segreteria nazionale del Pd con delega alle Politiche Agricole e Alimentari e il segretario regionale Tommaso Bori. «La pace non è intesa solo come assenza di conflitti armati, ma come contesto di rispetto delle differenze e accessibilità alle opportunità per tutti i cittadini» spiegano gli organizzatori; «"Una Casa Comune" mira a proporre un progetto organico per una città che offra lavoro, formazione, servizi, accessibilità, spazi verdi e uno sviluppo sostenibile. L'evento sarà un momento di costruzione collettiva del futuro, attraverso il dialogo e l’azione condivisa; ci proponiamo di creare patti territoriali solidi e massimizzare l'utilizzo dei fondi comunitari per il bene della nostra comunità e delle future generazioni».