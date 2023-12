Terni. La Filarmonica Umbra propone nuovi appuntamenti, con le musiche di Mozart e Beethoven

TERNI Prosegue la stagione di musica curata dalla Filarmonica Umbra con un appuntamento il 5 dicembre in città, al teatro Secci del Caos. I protagonisti dell’evento saranno i musicisti dell’orchestra Ico Suoni del Sud, diretta dal maestro Ettore Pellegrino, e Mozart. Pellegrino, docente e professionista dalla carriera internazionale, dirigerà tra gli altri Ylenia Montaruli al violino, e Maria Teresa De Sanio alla viola, due giovani interpreti soliste. Il concerto, che prevede l’esecuzione del Concerto in Do maggiore per due violini e orchestra e la Sinfonia Concertante, avrà un’anteprima programmata per le scuole, per il progetto “Fil For School”; per l’incontro serale, invece, l’inizio è previsto alle 21. Il prossimo appuntamento sul calendario è il 10 dicembre, con i Trii di Beethoven eseguiti dal Trio Metamorphosi, composto da Mauro Loguercio al violino, Francesco Pepicelli al violocello e Angelo Pepicelli al pianoforte. I biglietti sono reperibili al Caos, alla biglietteria aperta dal giovedì alla domenica, (10-13, 17-19) e sono di 15 euro; sono previste riduzioni per over 65 (12 euro) e studenti fino a 25 anni (5 euro).