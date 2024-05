Falcinelli: nuove immagini arresto, Matteo implora agenti «devo respirare»

EMBED





Nuove immagini choc dell'arresto di Matteo Falcinelli da parte della polizia di Miami. I video, visionati da LaPresse, mostrano il ragazzo seduto nell'auto della polizia parcheggiata all'interno del garage della stazione, che chiama disperato il poliziotto, alternando l'italiano e l'inglese. 'Sir, sir, please', urla più volte il giovane all'agente che sta riprendendo tutto con la bobycam. Sono le 7.26 del mattino. "Non ce la faccio, devo respirare, I need to breathe'", urla ancora più forte mentre dà testate contro il finestrino dell'auto. "Ho bisogno di aiuto", dice ancora il giovane urlando e piangendo. "Cos'ha di sbagliato questo Paese?", chiede ancora all'agente. (LaPresse)