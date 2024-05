Sabato 11 Maggio 2024, 13:01

VERSO LE URNE

Sei i comuni della provincia pontina che torneranno al voto, sabato 8 giugno e domenica 9, per eleggere il sindaco e la squadra dei consiglieri comunali. Nelle stesse giornate i cittadini si recheranno alle urne anche per eleggere i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Proprio dalle elezioni europee inizieranno le operazioni di scrutinio subito dopo la chiusura dei seggi alle 23 di domenica e l'accertamento dei votanti, mentre lo spoglio delle schede delle comunali inizierà il giorno successivo a partire dalle 14. A meno di un mese dalla chiamata alle urne, i partiti si preparano per la presentazione delle liste per le amministrative, con l'elenco dei candidati sindaci e degli aspiranti consiglieri in corsa.

Il termine ultimo è proprio quello della giornata di oggi. Per le amministrative 2024 tornano al voto complessivamente 20.909 elettori pontini, su una popolazione che, nei sei comuni, conta in totale 24.232 abitanti. Si tratta dei residenti di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Rocca Massima, Sermoneta e Spigno Saturnia, tutte amministrazioni arrivate alla scadenza naturale del mandato. Nessuno dei comuni inoltre supera i 15mila abitanti e questo esclude dunque la possibilità di un secondo turno di voto, il ballottaggio, a meno che non si verifichi un fatto davvero improbabile: la parità di voti ottenuti da due candidati sindaci. Solo in quel caso è previsto un secondo turno.

I NUMERI

I nomi dei nuovi primi cittadini si conosceranno appena terminato lo spoglio e già nel pomeriggio di lunedì si avrà l'ufficialità. Nel dettaglio, il comune più grande, con il numero maggiore di residenti e di votanti è quello di Sermoneta: 8.086 aventi diritto su una popolazione di 10.044 abitanti. Qui la sindaca uscente Giuseppina Giovannoli ha già annunciato la sua ricandidatura correndo per un terzo mandato. Seguono, per popolazione, il comune di Monte San Biagio, con 6.104 residenti e 5.109 votanti; Monte San Biagio che conta complessivamente 2.977 abitanti e 2.494 elettori; Spigno Saturnia che di abitanti ne ha 2.856 di cui 2.166 elettori; Prossedi 1.171 residenti e 1.155 votanti e infine Rocca Massima che ha poco più di mille abitanti e 899 aventi diritto. Tra volti nuovi e qualche nuova proposta, l'esercito di candidati alla carica di sindaco e di consigliere si prepara a alla data fatidica della presentazione delle liste. Poi il via ufficiale alla campagna elettorale.