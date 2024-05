Giovedì 9 Maggio 2024, 23:55

«Scusi, ma una scuola può fare campagna elettorale sui social?». La risposta è scontata: no, una scuola pubblica non può fare campagna elettorale. «E allora perché nell’ultimo post su Instagram dell’Istituto Agrario Vittorio Veneto c’è la pubblicità dell’inaugurazione del poin elettorale di un candidato della Lega?». E’ la madre di un alunno che chiama in redazione. Controlliamo. Il post in questione è uno dei fue pubblicati dalla scuola per la Festa dell’Europa. C’è un video e ci sono diverse foto. «Scorra le foto» dice la donna al telefono. Sono sette foto in sequenza. Si vedono professori e studenti durante la manifestazione che si è tenuta ieri. La sesta delle sette foto è in effetti una pubblicità elettorale della candidata della Lega alle Europee Giovanna Miele che oggi inaugura il suo point elettorale, con il mezzo busto della candidata e il simbolo Lega - Salvini premier in evidenza come qualsiasi pubblicità elettorale.

Nelle altre foto si vedono il preside Vichi, alcuni alunni che parlano al microfono, altri professori. L’ultima foto, la settima, è una foto ricordo con diversi professori. Non c’è alcun testo allegato. Nell’altro post dedicato alla festa l’istituto ha scritto: «Oggi 9 maggio Festa dell’Europa e il San Benedetto con l’occasione ha organizzato una mattinata dove si è parlato di Europa e soprattutto di scuola. Tutti i ragazzi che hanno partecipato al PCTO in Svezia e in Spagna hanno raccontato la loro esperienza. Inoltre il San Benedetto ha salutato i ragazzi spagnoli presenti con l’Erasmus in Istituto».

Il dirigente scolastico Ugo Vitti, da noi contattato, prima nega con decisione, poi controlla e ammette: «Abbiamo immediatamente tolto quella foto che è stata inserita per sbaglio. Evidentemente era nel telefono di chi ha pubblicato e caricato le foto e per errore è stata inserita, nessuna volontà di fare campagna elettorale perché non è né nostro interesse, né nostra volontà. Quando parliamo di Europa lo facciamo per raccontare il nostro progetto che ha riguardato i nostri ragazzi e che ha visto la partecipazione anche di una folta rappresentanza di ragazzi spagnoli».

