Orvieto: la campagna elettorale entra nel vivo. In quattro in corsa per la fascia tricolore

Per la corsa al Comune di Orvieto ora si fa sul serio. Con la presentazione delle liste dei candidati, la campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nella fase più calda. Manca un mese all’appuntamento con le urne e i quattro candidati sindaco spingono tutti sull’acceleratore. A Roberta Tardani, sindaca uscente in corsa per il secondo mandato sostenuta dal centrodestra, si contrappongono Stefano Biagioli per il centrosinistra e due civici, Roberta Palazzetti per Proposta civica e Città in movimento e Giordano Conticelli per l'associazione Nova, con due liste a suo sostegno.

Roberta Tardani, che ieri ha presentato la lista civica a suo sostegno, ha lanciato ufficialmente la campagna elettorale giovedì scorso con un incontro pubblico.

La sindaca uscente, che punta sulla continuità per proseguire il lavoro avviato in questi cinque anni, ha articolato il suo programma in dieci punti con al centro centro i temi dello sviluppo economico. «Non il solito sterile tavolo – ha detto - ma un vero e proprio accordo che coinvolgerà le forze vive della città, pubblico e privato» utile alla crescita del territorio e alla creazione di migliori opportunità.

Presentazione ufficiale di liste e programma anche per Roberta Palazzetti che ha incontrato la città martedì sera nella Sala dei 400 del Palazzo del Capitano del Popolo. L’imprenditrice ha illustrato la sua visione di “Orvieto città ideale” che ha declinato in cinque modi: città unita, città solidale e inclusiva, città del vivere bene, città proiettata nel futuro e nel territorio e città della conoscenza e della ricerca. «Nelle ultime settimane abbiamo incontrato e ascoltato i cittadini, le associazioni, le imprese – ha detto - E ora, basandoci su questi ascolti preziosi, abbiamo creato un progetto di città completamente nuovo, un progetto che rispecchia i nostri valori di unità, solidarietà, inclusione».

Stefano Biagioli affida a un video sui social il programma. «Le mie priorità – dice – includono la promozione della costruzione di alloggi sociali, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, politiche per stabilizzare i prezzi degli affitti. Intendo promuovere l’innovazione e gli imprenditori locali, sostenendo le piccole imprese e investendo in progetti di sviluppo sostenibile». Biagioli promette, tra l’altro, anche il potenziamento di servizi pubblici e infrastrutture e di regolamentare le strutture ricettive.

Punta su partecipazione e cambiamento Giordano Conticelli, 36enne, il più giovane dei candidati sindaco. L’ufficializzazione della sua corsa è coincisa con la presentazione della sua squadra. Sta conducendo una campagna elettorale fatta di incontri tematici. Il prossimo sulle comunità energetiche rinnovabili è in programma per domani, sabato 11, alle 17.30, presso la sala Corsica del centro sociale di Ciconia. Sui canali social di giorno in giorno vengono anche presentati i candidati delle sue due liste e i loro propositi.