La città si stringe intorno alla sua squadra nella giornata clou, in cui le Fere si giocano tutto. Al Liberati, davanti al maxischermo, stanno tifando la Ternana in duemilaseicento persone mentre circa 1500 sono stati i tifosi che hanno scelto di andare a vedere la squadra in trasferta contro il Feralpisalò. Le immagini di Angelo Papa

© RIPRODUZIONE RISERVATA