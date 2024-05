Centinaia di madri messicane si sono riunite aper una protesta durante la Festa della Mamma . Alla ricerca dei loro figli scomparsi, hanno marciato chiedendo alle autorità di fare di più per ritrovarli, mostrando le foto dei loro cari mentre sfilavano sotto il Monumento alla Madre. La Festa della Mamma in Messico diventa così un momento di indignazione per la violenza e l'assenza di sostegno delle autorità.