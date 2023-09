Narni, Terni, Amelia ospitano "Madre Terra, Sorelle Stelle". Festival di ecologia integrale e dell'astronomia

Il festival dell'ecologia integrale e dell’astronomia “Madre Terra Sorelle Stelle” viaggia a vele spiegate e si avvia al gran finale. Fino al 10 settembre Narni, Terni e Amelia ospiteranno eventi dedicati alla ricerca scientifica, all'imprenditoria e alla spiritualità. Obiettivo, sensibilizzare un vasto pubblico sull'ecologia integrale facendo dialogare tra di loro mondi molto diversi fra loro.

«Si cerca – spiega una nota del Comune di Narni – di coniugare la conoscenza delle bellezze culturali con il teatro, la musica, la danza, i momenti spirituali e la divulgazione scientifica che sposerà il linguaggio artistico il 9 settembre con la "Cena sotto le stelle" alla Rocca Albornoz di Narni.

In quell’occasione gli astrofili del planetario di Amelia e dell'Associazione Ternana Astrofili, aiuteranno ad osservare il cielo con i telescopi, gustando nel contempo cibo e vino prodotti da filiere locali ed immergendosi nelle "Dichiarazioni d’amore" attraverso l'installazione poetica interattiva dell'Associazione Ippocampo».

Ci saranno anche momenti dedicati alla spiritualità con la preghiera interreligiosa per il creato presieduta da rappresentanti di diverse religioni.

Il Festival, sostenuto da partner accademici come la Pontificia Università Antonianum di Roma, prevede giornate di studio con docenti universitari, ricercatori, rappresentanti di organizzazioni ecologiche, imprenditori e reti di imprese.

Altri partner scientifici sono l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con l’intervento del suo presidente Enrico Giovannini, l’Italian Climate Network la cui presidente Serena Giacomin sarà insignita del premio per la divulgazione scientifica di qualità e Planit, l’associazione dei Planetari Italiani, il movimento Laudato Sì, il dicastero per lo sviluppo umano integrale e l’ufficio giustizia, pace e integrità del creato dei frati Francescani Minori dell’Umbria.