Amelia, al via "Presepi in vetrina", oltre 140 scene della natività lungo un itinerario che parte dall'Annunziata e arriva in cattedrale.

AMELIA Da oggi fino al 6 gennaio va in scena la seconda edizione di “Presepi in vetrina”, promossa dalla pro loco “Città di Amelia”, con il patrocinio della Provincia di Terni e del Comune. 140 scene della natività per altrettante vetrine e scorci, angoli, al cui allestimento hanno partecipato cittadini, commercianti, associazioni, insieme alle pro loco di Sambucetole, Fornole e Montecampano. Un itinerario che parte dal convento della Santissima Annunziata e, passando per Sambucetole e attraversando il centro cittadino, porta fino in cattedrale.

Fra le location più suggestive, l'androne di Palazzo Petrignani che ospiterà il presepe itinerante di Penna in Teverina. Nel corso di questa seconda edizione sono in programma diversi incontri in tema con il periodo delle festività mentre il 6 gennaio in cattedrale si terrà la premiazione del miglior presepe e il tradizionale concerto del complesso bandistico Città di Amelia.

L’11 dicembre verrà presentata "Cartoline da Amelia", la pubblicazione a cura di Rita Nanni che raccoglie le immagini dell’omonima mostra allestita l'estate scorsa dalla pro loco al chiostro di San Francesco. Trenta i fotografi professionisti e non che hanno partecipato mettendo a disposizione i propri scatti e contribuendo alla loro stampa. Durante la presentazione sarà possibile acquistare il volume oppure i pannelli fotografici. L' intero ricavato verrà utilizzato per un intervento a favore della città.