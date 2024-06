Lunedì 3 Giugno 2024, 22:09

NARNI Lotta allo spaccio e sicurezza della rete stradale del territorio. Denunciato un ternano e segnalato un diciannovenne. Continuano i controlli dei carabinieri su tutta la provincia di Terni.

In particolare, i carabinieri della stazione di Narni hanno denunciato un quarantatreenne ternano. Durante un posto di bolocco sulla Flaminia, i militari hanno fermato l'uomo alla guida della propria auto. Nel corso della perquisizione personale, sul veicolo e nella sua abitazione, sono stati rinvenuti in tutto circa 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione.



Segnalato invece alla prefettura di Terni come assuntore, un diciannovenne di origini albanesi, anch’egli con precedenti, trovato in possesso di poco più di 4 grammi di hashish.

Stessa sorte per un quarantacinquenne dell’orvietano, già noto alle forze del'ordine, che una pattuglia della stazione di Castel Giorgio ha sorpreso con una dose di cocaina da mezzo grammo.