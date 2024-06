Torna "Giove en plein Air": il paesaggio che ispira l'arte. Tre tappe per ritrarre il territorio

Sedici artisti di varie parti del mondo insieme per una tre giorni di pittura in altrettante località del territorio.

E’ Giove En Plein Air, iniziativa giunta alla sua terza edizione, promossa dall’associazione Eugenio Berti Marini, in collaborazione con la pro loco di Giove.

Obiettivo, mettere insieme tanti artisti, tutti impegnati nel dipingere gli scorci di Giove, Amelia e Narni.

Il primo appuntamento sarà a Narni il 6 giugno, il secondo si svolgerà ad Amelia, il 7, mentre l’8 si chiude a Giove, dove avverrà anche l’evento conclusivo.

L'appuntamento è nella sala maestre Moriconi, in via Roma, dove sarà allestita la mostra delle opere realizzate, a partire dalle 11 per proseguire durante tutto il pomeriggio.