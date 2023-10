Narni, si ribalta con l'auto sulla Flaminia. Donna in ospedale

NARNI Si ribalta con l'auto lungo la Flaminia. Sessantenne finisce in ospedale. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 16 ottobre, lungo un rettilineo in direzione Narni.

Per cause in corso di accertamento, la donna, alla guida di una Renault Clio, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada e ribaltandosi.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno accompagnato la signora in ospedale per gli accertamenti del caso e la polizia municipale che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.