Avigliano Umbro, incidente sulla strada per Dunarobba. Auto contro il guard rail, quattro feriti

AVIGLIANO UMBRO Brutto incidente sulla strada provinciale per Dunarobba. Nissan Micra finisce contro il guard rail. Quattro i feriti. Sul posto la croce rossa di Avigliano Umbro e i carabinieri della compagnia di Amelia.

Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente autonomo. Forse un riflesso di sole che per un attimo ha tolto la visuale al guidatore. Tanto è bastato per far sbandare l'utilitaria e schiantarsi contro il guard rail.

Un impatto che ha distrutto l'auto e ferito gli occupanti, due uomini e due donne tutti intorno ai cinquant'anni originari di Avigliano Umbro ma residenti a Roma, trasportati in ospedale in codice giallo per i controlli del caso.