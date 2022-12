Narni, incidente sulla Marattana. Ciclista investito da un'auto. E' gravissimo

NARNI Tremendo incidente sulla marattana in direzione Narni Scalo. Coinvolti un'auto e un ciclista trasportato in ospedale in codice rosso.

Un impatto violentissimo da cui l'automobilista è uscito in stato di choch ma praticamente illeso, mentre il ciclista è stato trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni.

Grave trauma cranico e toracico il primo responso dei sanitari che al momento mantengono rtiservata la prognosi.

Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo in sella alla bici provenisse da Narni in direzione Terni mentre quello alla guida della Kia Rio stesse per imboccare lo svincolo per la E45.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente.

notizia in aggiornamento