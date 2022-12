Narni, rato Terni - Orte di nuovo bloccato. Incidente all'imbocco della galleria. Tre auto coinvolte

NARNI Rato di passione. Due incidenti nel giro di poche ore. Uno nelle prime ore del mattino, che ha provocato lunghe code da Terni direzione Orte e uno intorno alle 10.30 quando ad essere coinvolte in uno scontro sono state tre automobili in transito all'altezza della galleria di San Pellegrino, interessata dal cantiere di manutenzione stradale, sempre direzione Orte.

Un evento che ha immediatamente provocato una lunghissima coda sotto la galleria e bloccato per circa una mezz'ra il transito in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso una persona rimasta lievemente ferita nello scontro e le forze dell'ordine che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso e a gestire la viabilità per il ripristino del traffico in sicurezza.

In tempo reale, partito il solito tam tam social da parte di chi si è trovato bloccato sulla 675 per mettere in guardia chi avesse intenzione di imboccare il rato di lì a breve.

«Ormai - ha detto Claudio - cerco di evitare di transitare sul rato, tutti i giorni ci sono incidenti e rallentamenti. Ormai è matematico. Sembra un paradosso ma sono più sicure e veloci la Maratta o la Flaminia».

Soltanto nel corso dell'ultima settimana, sempre all'altezza della galleria si sono verificati altri due incidenti che in entrambi i casi hanno coinvolto mezzi pesanti e che hanno bloccato il traffico per ore.