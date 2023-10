Narni, scontro fra auto e moto sulla Tiberina. Centauro in ospedale

NARNI Frontale auto moto. L'incidente è avvenuto oggi, 2 ottobre, in tarda mattinata. Teatro la strada ex Tiberina, all'altezza del bivio per Visciano.

L'incidente è avvenuto fra una Ford Focus condotta da un sessantaquattrenne di Otricoli che viaggiava in direzione Narni e uno scooter guidato da un cinquantaseienne narnese che procedeva in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

In corso di accertamento la dinamica dell'incidente.

Il motociclista, nonostante fosse cosciente all'arrivo dei soccorsi, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria di Terni per accertamenti.