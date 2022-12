Amelia, caos sul rato Terni - Orte. Tamponamento fra due mezzi pesanti sotto la galleria di san Pellegrino

AMELIA Ancora un incidente, ancora rato Terni Orte nel caos. Un tamponamento fra due mezzi pesanti avvenuto sotto la galleria di San Pellegrino direzione Terni, ha mandato in tilt il traffico. Auto ferme in entrambe le direzioni a causa di uno dei cantieri disseminati lungo la Terni Orte, che proprio all'altezza di quel tratto comporta un restringimento di corsia e un doppio senso di marcia su un'unica carreggiata.

Automobilisti inferociti e scatenati sui social a fronte dell'ennesimo blocco.

Soltanto qualche giorno fa, il 1 dicembre, nell'arco di poche ore si erano verificati due incidenti. Uno nel primo pomeriggio quando il ribaltamento di un furgoncino aveva causato una coda chilometrica e il blocco del traffico per oltre un'ora. Un altro in prima serata, quando un uomo alla guida di un Fiat Doblò, dopo essere stato tamponato da una Fiat Cinquecento, era sceso per controllare i danni ed era stato investito da un'auto che stava sopraggiungendo morendo sul colpo.