Narni, perseguita una donna. Pluripregiudicato condannato a due anni e otto mesi

NARNI Perseguita una donna, sessantottenne finisce ai domiciliari. Appostamenti, messaggi, chiamate, danni all'abitazione, che gli costeranno 2 anni e 8 mesi di reclusione. Un'operazione condotta dai carabinieri della stazione di Narni che nel corso del fine settimana hanno messo le manette ai polsi a un pluripregiudicato.

L'uomo, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 ha letteralmente stalkerato una donna cinquantunenne che l'aveva rifiutato.

Nel lungo elenco delle persecuzioni, anche il tentativo di baciarla, appostamenti sotto casa e sotto al luogo di lavoro e i danni al cancello dell'abitazione della malcapitata.

Per questi motivi, l’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Terni ha emesso l'ordine di carcerazione, condannando l’uomo in via definitiva alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per atti persecutori e danneggiamento.