Narni, minacce e botte alla compagna. Condannato un trentacinquenne

NARNI Condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti. Questo il verdetto per un trentacinquenne narnese che nel 2021 ha minacciato e picchiato la ex convivente. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Narni Scalo e condotto nel carcere di Terni.

Una vicenda emersa a seguito della denuncia sporta dalla ex, esasperata e terrorizzata dalle continue minacce e dalle violenze fisiche che era stata costretta a subire.