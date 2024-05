Eurovision 2024, i look degli artisti in gara: Angelina Mango gitana, ma non mancano streghe e messaggi di pace

Look tra il fetish e il gotico, denim, piume e grandi plateau ai piedi: Malmö, in Svezia, saluta gli artisti in gara all'Eurovision 2024 con il tradizionale Turquoise Carpet inaugurale. Ma gli outfit sfoggiati non sono proprio la rappresentazione dell'alta moda. La cerimonia inaugurale dà il via ufficialmente all'edizione numero 68 dell'Eurovision Song Contest che si svolge nei consueti tre appuntamenti: la prima semifinale in programma il 7 maggio, la seconda il 9 e la finalissima l'11 maggio.