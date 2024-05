Sull'A1 auto a gpl in fiamme tra Fabro e Chiusi, la polstrada mette in salvo gli occupanti

Paura questa mattina sull'A1 per l'incendio di un'automobile alimentata a gpl. Per cause in corso d'accertamento la vettura, che procedeva in direzione Firenze, ha preso fuoco quando si trovava a 2 chilometri di distanza dal casello di Chiusi. Fondamentale e tempestivo l'intervento della polizia stradale di Orvieto che ha bloccato il traffico per il pericolo di esplosione e ha messo in salvo gli occupanti della vettura che, fortunatamente, non hanno avuto bisogno di cure. Il fatto ha creato ripercussioni sulla viabilità, si sono formate infatti code circa quattro chilometri, vigilate dal personale della società Autostrade per l’Italia. La carreggiata in direzione nord sarà riaperta non appena le fiamme verranno spente dai vigili del fuoco che stanno intervenendo.

