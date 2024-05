Martedì 7 Maggio 2024, 08:38

Il gol di Filippo Distefano ha fatto persino l'ex Cesar Falletti da Cremona. L'uruguaiano si è complimentato via social con l'attaccante della Ternana. Ma soprattutto, ha riacceso le speranze di salvezza affievolite dopo la sconfitta di Bolzano e risvegliato i cuori dei tifosi ora pronti a un esodo venerdì sera a Piacenza, per l'ultima e decisiva partita con la Feralpisalò. Al Liberati, dopo la vittoria sul Catanzaro, volti distesi e sorridenti. Compreso quello del presidente Nicola Guida, tesissimo per tutta la partita. Nuova linfa di fiducia nei cuori dei calciatori, anche se la società non ha mandato a parlare in sala stampa nemmeno uno solo di loro. Lo ha fatto il tecnico, Roberto Breda. «Ora - ha detto - possiamo andare tutti insieme e tutti uniti a provare a prenderci qualcosa che fino a pochi mesi fa sembrava una chimera». Subito in campo per gli allenamenti. Porte chiuse e concentrazione massima.

La Ternana a 90 minuti dal termine della stagione regolare, è quintultima e, con questa classifica, farebbe i playout. Tutto agli ultimi 90 minuti, contro la Feralpisalò da domenica aritmeticamente in serie C. Il Bari e l'Ascoli ospitano rispettivamente il Brescia ancora in cerca di un piazzamento migliore nei playoff e un Pisa senza più nulla da chiedere. La salvezza diretta è possibile in tre casi. Osservato speciale, oltre a Bari e Ascoli, anche lo Spezia che ospita un Venezia ancora con residue speranze di serie A diretta (solo se il Como non batte il Cosenza). Se la Ternana vincesse e lo Spezia no, i rossoverdi sorpasserebbero i liguri e resterebbero in serie B. Questo, il primo caso. Il secondo è legato a un pareggio a Piacenza, purché lo Spezia perda e Ascoli e Bari non vincano. Così, i rossoverdi andrebbero a pari punti con gli aquilotti e la spunterebbero grazie a una classifica avulsa migliore (per differenza reti generale). La terza ipotesi di salvezza diretta, invece, riguarda la vittoria della Ternana e le sconfitte di Bari e Ascoli. In quel modo, infatti, maturerebbero sulle altre due i 5 punti di distacco sufficienti a non far scattare i playout e a spedire pugliesi e marchigiani in Lega Pro direttamente.

Ci sono, poi, le combinazioni per rimandare tutto ai playout. Se Ternana, Bari, Ascoli e Spezia dovessero ottenere gli stessi risultati (quindi, se tutte vincono, pareggiano, o perdono), resterebbe tutto come oggi. Playout pure se la Ternana perdesse o pareggiasse e una sola tra Bari e Ascoli vincesse. Se, però, sempre con pareggio della Ternana, Bari e Ascoli vincessero entrambe e la agganciassero, si verificherebbe una delle combinazioni di scongiurare, in cui la Ternana, messa peggio negli scontri diretti con queste due, retrocederebbe.

Così come si ritroverebbe in Lega Pro per classifica avulsa peggiore pure in caso di arrivo alla pari con Bari, Ascoli e Spezia. Succederebbe se lo Spezia perdesse, la Ternana pareggiasse e Ascoli e Bari vincessero. Naturalmente, sarebbe fatale anche la sconfitta con vittorie di Bari e Ascoli. A Piacenza, la sola missione è vincere e aspettare gli altri risultati. Di sicuro, con la vittoria non si retrocederebbe direttamente.

Le combinazioni

TERNANA SALVA SE...

- Vince, Ascoli e Bari perdono

- Vince, lo Spezia non vince

- Pareggia, lo Spezia perde, Ascoli e Bari non vincono

TERNANA AI PLAYOUT SE...

-Pareggia, una tra Bari e Ascoli vince, lo Spezia non perde

-Perde, una tra Bari e Ascoli vince

-Ottiene gli stessi risultati di Bari, Ascoli e Spezia (tutte e quattro vincono, o pareggiano, o perdono)

TERNANA RETROCESSA SE...

-Pareggia o perde, Ascoli e Bari vincono