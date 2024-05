L'ex Falletti si complimenta con la Ternana e con Distefano: «Continua così, Papu»

E' un ex, è in una squadra ora avversaria, ma il cuore rossoverde gli batte ancora nel petto. Cesar Falletti, fantasista ora alla Cremonese, è stato tra i primi a complimentarsi con l'attaccante della Ternana Filippo Distefano per il gol partita segnato al Catanzaro allo stadio Liberati. Un gol che permette ancora alla squadra umbra di continuare a sperare nella salvezza.

I due sono stati compagni di squadra per alcuni mesi. Distefano è arrivato a Terni nell'estate 2023, mentre Falletti, dopo essere stato per anni una bandiera per la Ternana, a gennaio ha cambiato squadra ed è andato alla Cremonese. Il giovane e veloce attaccante di Camaiore, sui suoi canali social, ha postato il video e le foto del suo gol al Liberati, con un auspicio: «Avanti tutta, insieme verso l'obiettivo». Tra i commenti, da parte di tifosi ternani e amici del giocatore, uno dei primi arrivati è stato proprio quello di Cesar Falletti: «Papu, stai facendo sognare una città intera. Ricordati quello che ti ho detto. Farai la differenza e la stai facendo, Ti voglio bene. Un passetto in più. Dai». Papu è il soprannome con il quale i due si chiamano a vicenda, un omaggio al talento di Alejandro Gomes (detto, appunto Papu), ex Atalanta e ora al Monza. Infatti, Distefano ha risposto così al messaggio del suo ex compagno di squadra: «Grazie, Papu. Sai cosa penso di te. Ti voglio bene». E così, mentre la Ternana spera ancora nell'impresa del mantenimento della categoria anche grazie al gol di Distefano contro il Catanzaro, da lontano ha un tifoso speciale a sostenerla. Un tifoso che, mentre segue le sorti delle Fere, è pronto a giocare i playoff per la serie A con la maglia grigiorossa della Cremonese.

Una curiosità, infine, Distefano ha segnato in campionato anche una altro gol decisivo, a recupero quasi scaduto.

Lo ha segnato proprio contro la Cremonese di Falletti.