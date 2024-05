Isola dei Famosi 2024, tre nuovi naufraghi in arrivo e rischio chiusura anticipata: Bruganelli vola in Honduras. Nominati e sondaggi

Isola dei Famosi 2024, stasera in tv su Canale 5 una nuova puntata del reality condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Il programma iniziato il 9 aprile sembra non stia portando in casa Mediaset i risultati sperati. Tra il flop di ascolti e il fuggi fuggi generale dei naufraghi, che abbandonano sempre più numerosi, non un'edizione facile questa per l'Isola. Vediamo dunque le anticipazioni di questa sera. Cosa accadrà?