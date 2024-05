Martedì 7 Maggio 2024, 11:36

LA QUESTIONE

Il progetto "Parchi sicuri" al rush finale. A breve saranno installate le nuove telecamere nei giardini pubblici cittadini. Arrivati, infatti, a fine dicembre gli oltre 105mila euro di finanziamenti ministeriali, il Comune di Terni ha trovato gli altri 31mila euro necessari alla copertura finanziaria del progetto. Nei giorni scorsi è stato firmato l'ultimo atto propedeutico all'avvio dei lavori che riguarda la copertura finanziaria, ossia l'accertamento d'introito ministeriale e la determina a contrarre. Il piano, inserito della graduatoria del ministero dell'Interno tra quelli finanziabili, prevede il potenziamento della videosorveglianza con l'installazione di 23 telecamere nei parchi cittadini di cui quattro saranno fisse. Il Comune aveva deciso la partecipazione al bando annuale di finanziamento ministeriale con una delibera dell'allora giunta Latini che risale alle fine di dicembre 2022. A luglio dell'anno scorso, sotto l'amministrazione Bandecchi, è arrivata la risposta del Viminale che ha ammesso il progetto. Il piano prevede l'installazione di 7 telecamere nel Parco Ciaurro, di cui 2 fisse, un paio nel Parco via Martiri della Libertà, altrettante nel Parco viale Campofregoso e in quello di via Mola di Bernardo. Sei invece le telecamere che saranno installate nel parco Le Grazie di cui 2 fisse; 2 anche nel parco Emanuela Loi e ai Campacci. Un progetto, come detto, per complessivi 23 impianti. Il costo totale ammonta a 135 mila euro. Il finanziamento ministeriale, come detto, copre 105 mila euro. Considerando che parte dei residui di due mutui con i quali il Comune avrebbe dovuto coprire i 30mila euro nel corso del 2023 hanno trovato diverso impiego, l'amministrazione comunale ha sterzato sul piano residui di altri mutui con i quali coprire l'importo. Nell'ultima determina dirigenziale, pertanto, è stato approvato il quadro economico e il metodo di affidamento dei lavori in appalto. A due anni dall'avvio dell'iter, il progetto Parchi sicuri si appresta quindi a vedere la conclusione. Lo stesso vicesindaco, Riccardo Corridore, parlando qualche settimana fa di sicurezza, proprio su questo progetto ha detto che «si prevede il completamento entro questa estate». Ma quelle nei parchi, non saranno le sole telecamere a essere installate a breve: si parla di altri 7 occhi elettronici collocati nelle zone di corso Tacito, piazza Dalmazia, parco Via Magenta, strada Achille Grandi, parco Borgo Bovio, viale Brin. Altre 15 sono state installate dal luglio dell'anno scorso ad oggi, in via Puglie, largo Atleti azzurri d'Italia, parco via del Tordo, rotonda stadio-palasport, piazzale dei Poeti, piazzale Marinai d'Italia, Piediluco, piazza San Giovanni Decollato, la Passeggiata e la passerella della stazione compresa l'area del parcheggio, realizzate grazie ai fondi del patto "Terni Città sicura". La questione della videosorveglianza è tornata, comunque, d'attualità proprio in queste ore. Lo scorso week-end gli atti vandalici nell'ex asilo del quartiere Matteotti hanno richiamato l'attenzione dei cittadini sulla necessità di collocare delle telecamere anche in quella zona della città. Telecamere che, come ha ricordato in consiglio comunale l'assessora alle manutenzioni, Mascia Aniello, recentemente sono state installate nel vicino parco David Raggi, ma secondo i residenti non bastano.