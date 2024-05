Dengue, un caso a Perugia: mercoledì scatta la disinfestazione nella zona di Madonna Alta

PERUGIA - Riscontrato un caso di febbre Dengue in città. Il Comune, ricevuta la comunicazione dal dipartimento di prevenzione della Usl 1, ha emesso un'ordinanza per lo svolgimento di interventi di disinfestazione contro le zanzare previsto per la giornata di mercoledì 8 maggio da mezzanotte alle 5 del mattino in via Michelangelo Iorio, via Rodolfo Betti, via Pietro Tuzi (dal civico 4 all'11) e via Madonna Alta (dal civico 2 al 10, dal civico 112 al 142, dal civico 183 al 197). Negli orari indicati dall'ordinanza scatta il divieto di transito pedonale e la sospensione della circolazione di tutti i veicoli. Previsti, a cura dei privati, anche interventi di disinfestazione contro le larve di zanzare, a partire da giovedì.

Stabilite anche alcune indicazioni di comportamento per i residenti: non mantenere ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni, tenere porte e finestre di appartamenti e locali chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni, sospendere l'uso di impianti di ricambio di aria, tenere all'interno gli animali domestici e da cortile, ricoprire o svuotare le piscine, proteggere o svuotate anche vasche ornamentali, proteggere anche colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e poi lavarli accuratamente prima del consumo.