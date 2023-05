Narni, Corsa all'Anello. Fraporta vince la sfida al Campo de li Giochi. Doppietta e la festa è rossoblu

Fraporta ha vinto la Corsa all'Anello. I rossoblu trionfano nel giorno più atteso, quello della sfida al Campo de li Giochi, ripagando le aspettative dei suoi contradaioli e imponendosi come il terziere più forte. 210 i punti che hanno assegnato ai rossoblu l'anello d'argento, seguiti da Santa Maria con 165 punti e da Mezule con 160. Un'ottima annata per i rossoblu che dopo il successo nella corsa storica, grazie a Luca Paterni riuscito ad infilare l'anello "impossibile", quello da tre centimetri, si portano a casa anche la corsa "moderna", quella che secondo tradizione da diritto a "vantarne gloria per l'anno intero".

E sfatano, una volta per tutte, il mito che chi vince la corsa di piazza dei Priori non vincerà quella al Campo.

Una doppietta segnata da Mezule lo scorso anno aveva iniziato a far scricchiolare la leggenda, ieri il successo di Fraporta potrebbe aver cambiato definitivamente corso alla tradizione.

Luca Paterni premiato anche come miglior cavaliere.