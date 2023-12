Lugnano in Teverina, torna il presepe vivente. Uno dei più antichi e famosi dell'Umbria

LUGNANO IN TEVERINA Presepe vivente, via alla quarantatreesima edizione. Una rappresentazione nata nel 1978 a cura dell'associazione Clarc, che ogni anno popola il centro storico di artigiani, pastori e soldati romani. Ogni scorcio farà da scenografia alle diverse scene di vita quotidiana. L'appuntamento è per il 24 dicembre dalle 22 alle 24, il 26 dalle 17,30 alle 19,30 e il 6 gennaio sempre dalle 17,30 alle 19,30.

Fra le peculiarità di questo presepe, la possibilità di degustare prodotti tipici all'interno del percorso.

Il 26 dicembre e il 6 gennaio si potrà effettuare un cambio moneta per degustare alcune eccellenze enogastronomiche proposte nelle varie taverne.

«La straordinaria bellezza di questo Presepe Vivente lo ha reso celebre anche fuori dai confini regionali. Si tratta in effetti di una rappresentazione che si afferma fra sacro e profano, fra spiritualità e tradizione, con oltre 20 scene che si articolano nel borgo con un centinaio di costumanti».