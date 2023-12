Narni, Natale in cammino. Torna il "trekking urbano dei presepi"

NARNI Torna domenica il "Trekking Urbano dei Presepi". Un percorso che si snoda fra le piazze e i vicoli del centro in cui sono state allestite diverse scene della natività. Dopo il successo della scorsa settimana con la Concabbanda, questa volta ad accompagnare i visitatori sarà la Concabbanda con i suoi ritmi natalizi di marching band. Una processione allegra e curiosa che si riverserà in Via del Fico e Vicolo della Vite, alla Chiesa di San Francesco, in Via XX Settembre, e al Pozzo della Comunità. L'appuntamento è alle 15,30 a piazza dei Priori. Cinque tappe principali per visitare decine di presepi artigianali realizzati dai residenti, associazioni e, volontari. Allestimenti arricchiti da vere e proprie scenografie create per immergersi nell'atmosfera natalizia. Come in vicolo Belvedere, uno scrigno di pietra naturale affacciato su uno dei panorami più belli della città, dove ogni anno l'associazione omonima cura nei dettagli l'allestimento di tutta la via. Fra le novità di questa edizione 2023, un omaggio alla cattedrale e al presepe allestito sui suoi scaloni, a cura dell'ingegnere Samuele Gubbiotti. E poi i classici. Come il presepe allestito sotto la loggia dei Priori o quello dentro la fontana di piazza dei Priori. Dagli anni Novanta, quando fu inaugurato, un angioletto fa bella mostra di se appeso alla coppa della fontana e, fino a qualche anno fa, faceva il paio con uno più grande, fatto di specchi, appeso alla vicina torre poi rimosso per ragioni di sicurezza. A San Francesco, oltre al presepe custodito dai volontari, è possibile ammirare gli affreschi recentemente restaurati nella cappella di San Giuseppe.

Guida, come ormai da tradizione, Pierluca Neri che durante il percorso racconterà aneddoti e curiosità.

Una passeggiata dolce, adatta a tutte le gambe, con sorpresa finale.

Per tutti una degustazione gratuita nell'ambito del progetto Gal ternano.

Domenica 17 dicembre invece, l'appuntamento con il trekking è a Itieli, dove l'allestimento dei presepi è ormai una tradizione consolidata.

Prenotazione consigliata per domani e obbligatoria per il 17 dicembre turismo@comune.narni.tr.it; Whats app 333 4844863