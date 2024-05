Incuria delle strade: «Torre Orsina e Collestatte Piano invasi dall'erba alta»

TORRE ORSINA Problemi di manutenzione lungo la strada statale valnerina: è stata riportata la presenza di erba alta, incolta, nel tratto attorno ai borghi di Torre Orsina e Collestatte Piano, quest’ultimo in particolare di competenza del Comune di Terni. Il problema della gestione delle strade, però, è più ampio; sono stati diversi i disagi avvenuti attorno al 25 aprile, giorno di festa in cui la cascata delle Marmore e di conseguenza i borghi vicini sono stati presi d’assalto dai turisti. Nel tratto stradale fuori dai centri abitati c’è stato un recente intervento di pulizia dei bordi stradali da parte dell’Anas, che lo gestisce, ma l’episodio non sembra essere isolato, piuttosto parte di una lunga storia di eventi simili che dura da anni: «In periferia si paga il prezzo maggiore» secondo Massimo Leopoldi, segretario del Circolo Pd, che ha sottolineato il problema. I disagi maggiori, naturalmente, sarebbero per i residenti, che ne fanno una questione non solo di decoro urbano, ma anche di sicurezza.

