Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:46

PERUGIA - Si stava meglio quando si stava peggio? Un luogo comune che in Umbria vale a metà, almeno stando alle condizioni dichiarate delle famiglie rispetto al 2019. L’emergenza sanitaria prima e la corsa dei prezzi poi, hanno in parte alterato l’assetto socio-economico regionale, con meno persone sull’orlo dell’esclusione sociale, ma cinquemila in più a rischio di povertà, oltre 12mila alle prese con problemi lavorativi. Nel confronto con l’Italia, la regione risulta essere in una condizione migliore, ben oltre la media. Ma rispetto al resto del Paese, nel Cuore verde è più alta la quota di famiglie che non riescono a risparmiare (una su due) e quelle che vedono peggiorare la propria situazione economica.

IL TREND RISPETTO AL PRE COVID

L’ultima indagine Istat sulle Condizioni economiche delle famiglie indica al 10,6% la quota delle persone a “rischio di povertà”, circa 90mila persone che vivono in famiglie con un reddito netto equivalente sotto la soglia: 5.200 in più rispetto al 2019 quando era stata registrata una quota del 9,8%, ma a fronte di una popolazione superiore. «L’indice generale sulle persone a rischio povertà o esclusione sociale è leggermente calato perché è calato quello relativo alla grave deprivazione, coloro che non ce la fanno materialmente ad arrivare a fine mese», spiega un esperto di economia regionale. Le persone che mostrano almeno sette segnali di deprivazione materiale e sociale su una lista di 13 indicatori (ad esempio, non poter sostenere spese impreviste; non potersi permettere di fare una settimana di vacanza o attività di svago fuori casa, di riscaldare l’abitazione o di avere internet; oppure aver accumulato bollette arretrate, aver problemi a sostituire mobili, abiti o scarpe) in quattro anni sono passate da 15.600 a 11.600 circa (dall’1,8 all’1,3%) ed è quasi stabile la quota di chi “vive nel limbo”. Tale relativo miglioramento, rispetto al pre Covid, si accompagna al trend negativo di altri indicatori. «Ad esempio, è aumentata la bassa intensità lavorativa (persone che vivono in famiglie nelle quali si lavora 2 mesi e mezzo l’anno, ndr) ed è cresciuto il rischio di povertà secco», aggiunge l’esperto. «Un quadro che è compatibile con la situazione umbra legata alle basse retribuzioni e al fenomeno del lavoro povero: anche un’occupazione non rende immuni da difficoltà se c’è una famiglia con figli da tirare avanti».

I NODI RISPARMIO E LAVORO

Una lettura compatibile con altri parametri indagati dall’Istat che disegnano un quadro talvolta contraddittorio. Nel 2022 una famiglia su due, circa 185mila nuclei, ha dichiarato di non riuscire a risparmiare, ma prima della pandemia tale quota era al 65,6%, contro il 50,4% nazionale: oggi invece l’indicatore è in linea col resto del Paese. Anche la quota di chi non riesce a sostenere spese impreviste è rimasta pressoché stabile, ma in valore assoluto si contano circa 7mila famiglie che evidenziano minori difficoltà. Un dato che stride con la percezione dei problemi per arrivare a fine mese che nel 2019 erano segnalati dall’11,5% della popolazione (considerando chi dichiara grandi difficoltà o difficoltà) mentre nel 2022 è stato rilevato solo il dato di chi vive difficoltà (scarsa numerosità statistica nella risposta “con grande difficoltà”) che è risultato pari all’11,8%. Ipotizzando che almeno una famiglia su cento abbia segnalato seri problemi nel “tirare avanti”, si conterebbero comunque 3mila famiglie in più costrette allo slalom per concludere il mese. Un’evidenza in linea col dato relativo alla situazione economica domestica che per un nucleo su tre è peggiorata (35,7% contro il 30,3% del 2019 e il 33,9 nazionale registrato nel 2022). Parallelamente, cresce la quota di chi considera le risorse economiche a disposizione ottime o adeguate, passata dal 63,9 al 67,3% (in linea col dato italiano), mentre scende il dato relativo a chi considera il proprio reddito scarso o assolutamente insufficiente. Oggi “vede nero” il 32,6% delle famiglie, circa 120mila; cinque anni fa, la quota era pari al 36% corrispondente a quasi 138mila nuclei. Nel complesso, dati dietro ai quali potrebbe nascondersi un allargamento della forbice nella distribuzione del reddito.