Ultima Generazione davanti alla sede di Fratelli d'Italia

Manifestazione di Ultima Generazione davanti alla sede di Fratelli d'Italia in Via della Scrofa a Roma. I giovani attivisti chiedono in particolare un "Fondo riparazione" nel bilancio dello Stato per l'emergenza climatica. A fermarsi con i manifestanti il deputato di FdI, Giovanni Donzelli, che alla domanda di una ragazza ha risposto: "Noi siamo disponibili a dialogare con tutti, il tema è che non si possono penalizzare le nostre aziende e imprese pensando di aiutare l'ambiente". Tra i cartelli esposti dagli attivisti, anche quello con la scritta "Giorgia, ti candidi alle Europee ma non prenderai la carica, a che gioco stai giocando?". (LaPresse)