Autotreno in fiamme tra Orvieto e Fabro: bloccata la carreggiata sud dell'A1

La carreggiata sud dell'A1 in direzione Roma è bloccata tra Fabro e Orvieto a causa di un autotreno in fiamme. Per cause in corso d'accertamento il tir, arrivato all'altezza del chilometro 438 si è incendiato. Il fatto è accaduto poco prima delle 18. Le pattuglie della polizia stradale di Orvieto sono arrivate in pochi istanti sul posto constatando che l'autista non è rimasto ferito né ci sono altri mezzi coinvolti. L'autotreno trasportava gomma industriale e la colonna di fumo sprigionatasi dalla combustione è visibile da alcuni chilometri di distanza. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Orvieto e di Amelia con 12 uomini e 4 mezzi. Al momento si registrano code di circa quattro chilometri in aumento. Presente anche personale della Società Autostrade per l’Italia sta operando per regolare il flusso della circolazione stradale.

