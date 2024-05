Aspettando il bando, lo Scopigno di nuovo nel degrado. Foto

RIETI - Diciotto giorni fa, l'ultima partita ufficiale giocata allo stadio Manlio Scopigno: era il 5 maggio e l'Amatrice Rieti affrontò e battè 2-0 la Romulea congedandosi dai propri tifosi con l'eurogol di Daniel Rossi. Da quel momento in avanti, l'erba dell'impianto sportivo reatino non ha ospitato più eventi calcistici, la manutenzione ordinaria è stata interrotta e oggi, chi si affaccia dai gradoni dello stadio, può notare in maniera inconfutabile un senso di trascuratezza che oltre a far riflettere, fa tornare i pensieri indietro di sei mesi.

Sul prato dello Scopigno sono tornate pian piano a cibarsi le cornacchie, stavolta in compagnia di una dozzina di piccioni, mentre l'altezza dell'erba inizia a essere consistente e non c'è più l'omino in sella al tagliaerba che, un giorno sì, un giorno no, teneva il manto erboso 'a misura' per garantire tanto al Fc Rieti, quanto all'Amatrice Rieti, di giocare su un campo che era tornato a essere un biliardo.

La manutenzione si è stoppata perchè il Fc Rieti ha riconsegnato ufficialmente l'impianto al Comune di Rieti, dove al momento c'è stallo sia per quanto concerne la data esatta di pubblicazione del bando europeo redatto dai tecnici locali per tentare di assegnarlo (unitamente ad antistadio e Ciccaglioni) per i prossimi cinque anni, ma se nessuno nel frattempo interviene per ripristinarlo, si rischia seriamente di vanificare non solo i lavori eseguiti tra novembre e febbraio, ma anche di consegnarlo eventualmente al vincitore del bando in maniera pietosa.