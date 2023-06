Il problema dell'erba incolta esiste, investe diversi soggetti e ci sono ancora tante aree della città che sembrano delle piccole giungle. Dalla nuova amministrazione comunale, che ha indicato la gestione del verde e del decoro come una priorità, arrivano una diffida e un appello. La prima è rivolta ad Asm e Ater per gli interventi a loro carico non eseguiti (lo sfalcio in via Eroi dell'Aria, via Borzacchini, viale dello Stadio, via Aleardi per Asm, nelle zone di San Giovanni alto, Cospea, San Lucio, via Brodolini e Quartiere Italia per l'Ater), il secondo è un invito ai cittadini di buona volontà che intendono rimboccarsi le maniche e mettersi al servizio della città. A tal proposito l'assessora all'ambiente Mascia Aniello ha lanciato un gruppo di lavoro chiamati "I guerrieri del verde". La loro nascita è stata sancita sabato scorso quando un gruppo di assessori, consiglieri comunali e cittadini si sono ritrovati in via Papa Benedetto III per ripulire i giardini della zona. Ieri, invece, è stata la volta del parco dei bambini a Gabelletta, in via delle Palme, liberati dall'erba alta. Dal canto suo il vicesindaco Riccardo Corridore ha lanciato un duplice appello ai cittadini «tutte le persone che vogliono lottare per il bene della città, a dare la propria disponibilità per mettersi a disposizione dell'assessore all'ambiente Mascia Aniello», e ad imprenditori, aziende e cooperative. «Ci sono ha detto tante aree verdi. Allora perché questi soggetti non prendono in gestione queste aree facendone domanda? Ognuno potrà curare un angolo di città mettendoci sopra un cartello con la propria sponsorizzazione. E' una iniziativa ha puntualizzato poi già utilizzata dalle passate amministrazioni ma abbiamo notato che molte zone sono totalmente abbandonate. C'è il cartello e l'erba alta». Corridore ha sollecitato un impegno costante e serio. «E' arrivato il momento di fare sacrifici per la città ha detto e quindi di impegnarsi per dei progetti a titolo gratuito. Ora dobbiamo agire immediatamente sul decoro urbano». Da oggi l'Amministrazione raccoglie le adesioni al progetto dei guerrieri del verde all'indirizzo mail mascia.aniello@comune.terni.it. Per quanto riguarda i parchi, il vice sindaco Corridore ha fatto sapere «che stiamo valutando la possibilità di ricorrere a concessioni e gestioni per mettere dei chioschi per la ristorazione e le bevande e ricevere in cambio la manutenzione del verde. Le casse del Comune sono in grave difficoltà ha concluso il vicesindaco - ma è grazie a uno sforzo della città che potremmo rilanciarla». A proposito di parchi, c'è un caso emblematico di abbandono. Il parco Ciaurro a ridosso della Passeggiata sta soffocando per l'erbaccia. Lo sanno bene i centinaia di ternani che vanno ad allenarsi nell'area attrezzata e i ragazzi che qui si ritrovano. In molti sabato hanno festeggiato la fine dell'anno scolastico alla Passeggiata e nel percorso sottostante ma in quest'area hanno trovato erba alta e incolta. Ci sono dei punti in cui la vegetazione è arrivata all'altezza dei cestini. Per non parlare degli attrezzi. Alcuni sono quasi sommersi dall'erbaccia e praticamente inutilizzabili. Più di uno sportivo in queste settimane sta rinunciando ad allenarsi presso il parco per lo stato in cui versa che non lo rende neanche sicuro.