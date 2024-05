“Fortezza alta in poesia": ad Avigliano il festival culturale coniuga la poesia e il mondo dell'arte con il paesaggio

AVIGLIANO UMBRO Il festival “Fortezza alta in poesia”, che si terrà a Dunarobba dal 10 al 12 maggio, coinvolge tante sfaccettature diverse del mondo dell’arte: prima tra tutte la poesia, ma anche la musica, lo spettacolo, insieme a un altro protagonista silenzioso: il paesaggio. La manifestazione è incentrata attorno a un ben nutrito gruppo di poeti, sia locali sia provenienti dal resto d’Italia, come Lucilla Trapazzo, Giuseppe Vetromile, Alessandra Carnovale, Maya Caston, Viviane Ciampi, Tiziana Ferraiolo, Giansalvo Pio Fortunato, Maurizio Lioniello, Felice Paniconi, Margherita Parrelli, Irene Sabetta, che collaboreranno, inoltre, con i musicisti Adriano Grassi e Mary Didimo, ospitati dalla Fortezza Alta che domina il borgo. Dietro al festival culturale ci sono Lucilla Trapazzo e Giuseppe Vetromile, in collaborazione con l’associazione “Il Laboratorio del Paesaggio”. È in programma per l’11 maggio alle 18 l’evento principale, un percorso artistico che propone i lavori dei poeti, insieme a uno spettacolo teatrale con la presenza di Maria Francesca Palli e accompagnato dal suono delle campane tibetane.

Su prenotazione ci si potrà trattenere a cena con gli artisti. Secondo Paolo Venturi, presidente de “Il Laboratorio del Paesaggio”, è «un contributo culturale significativo all’interno del programma della festa rionale della Madonna delle Grazie, molto sentita nel comune di Avigliano Umbro. Un’iniziativa speciale di interesse culturale e sociale per il nostro territorio e di connessione con altre realtà culturali a livello regionale e nazionale».