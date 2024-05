Torneo della Pace, scatta la maxi rissa

PERUGIA - Torneo della Pace, ma scatta la maxi rissa. Con inevitabili conseguenze in fatto di multe e squalifiche. Lo rende noto il Comitato umbro della Figc dopo che, nella giornata di ieri, il giudice sportivo regionale Marco Brusco ha preso i provvedimenti sulla base di quanto riportato nei referti arbitrali.

In relazione alla nona edizione del torneo andata in scena su vari campi della provincia di Perugia dal 17 al 24 maggio (con atto finale allo stadio "Migaghelli" di Santa Maria degli Angeli che ha visto la Ternana aggiudicarsi il trofeo) gli elementi ulteriori che saltano agli occhi sono due ulteriori, e cioè che la rissa ha visto protagoniste Perugia e Ternana e che si tratta di compagini under 16.

Ebbene, l’atto finale ha visto opporsi proprio i giovanissimi biancorossi a quelli rossoverdi. Partita tirata, inevitabile, come tutti i derby. Perché non conta la categoria, dal momento che il campanilismo e la voglia di prevalere sull’altra grande realtà calcistica regionale comporta la voglia di superarsi mettendo in campo sempre quel qualcosa in più rispetto a quelle che possono essere definite partite “normali”.

Il problema in questo caso però è che la foga ha ecceduto al punto che, stando a quanto emerge dai provvedimenti presi dall’avvocato Brusco «al termine della partita, numerosi tesserati non compiutamente identificati, di entrambe le squadre, partecipavano ad una rissa scoppiata in campo».

Il riferimento è appunto ai tesserati di Perugia e Ternana, che sono state così sanzionate con 120 euro di multa a testa. In più, il giudice sportivo ha squalificato un giocatore a testa fino al prossimo venti giugno.