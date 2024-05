Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:40

PERUGIA - Sono stati rinviati a giudizio i tre medici della Asl Umbria 1 accusati di aver firmato false esenzioni dal vaccino anti Covid. Secondo le contestazioni avanzate dal procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini i tre professionisti avrebbero compiuto falso ideologico certificando quelle patologie o condizioni di salute dei pazienti che li hanno così esclusi dall'obbligo vaccinale. In tutto, sono una cinquantina i casi di esenzione diventati indagine e adesso processo a carico dei medici. Con decine di pazienti che quindi così avrebbero indebitamente - secondo la procura - evitato la vaccinazione, con i fatti avvenuti nell'autunno del 2021, quando nel pieno della pandemia il vaccino era invece obbligatorio.

La procura aveva ribadito nella passata udienza l'ipotesi di reato, con una battaglia in aula sulle documentazioni necessarie per sostenere la correttezza dell'esenzione, documentazioni che però per motivi di privacy non sono state prodotte. Dall'altra parte, invece, i difensori dei tre imputati – gli avvocati Maria Mezzasoma, Roberto Mastalia, Fabio Fedeli e Iveta Marinangeli – hanno controbattuto con determinazione alle accuse e ribadendo la correttezza dell'operato dei propri assistiti. In aula i legali hanno richiamato la circolare ministeriale dell'agosto 2021, che nelle disposizioni sulle esenzioni prevedeva di valutare, per esempio, le controindicazioni che potevano aumentare il rischio di gravi reazioni avverse, ma in fondo lasciando la discrezionalità al medico, con i pazienti da esaminare caso per caso, soprattutto in mancanza di linee guida precise e di una letteratura scientifica in qualche modo univoca. Con le previsioni normative più stringenti arrivate solo a febbraio 2022, quindi in seguito ai fatti contestati. I legali dei medici hanno sottolineato con forza, inoltre, come i tre professionisti non siano assolutamente contrari ai vaccini. E proprio per sottolineare questo aspetto gruppi vicini al mondo no vax erano stati diffidati dal presentarsi davanti al tribunale alla passata udienza in via XIV Settembre, quando comunque però un presidio di persone a sostegno dei tre medici ha stazionato all'ingresso per dimostrare la propria solidarietà ai professionisti.

In ogni caso, nonostante la puntuale difesa, il giudice Margherita Amodeo ieri mattina ha chiuso l'udienza preliminare aprendo le porte del processo a carico dei tre medici: si torna in aula per l'inizio del dibattimento il prossimo 13 novembre, con Azienda sanitaria e Regione costituite parte civile.

LA MORTE DI TRINCA

Risulta invece ancora non conclusa la vicenda per cui proprio uno dei tre medici ieri rinviato a giudizio era finito nel mirino della procura per la morte del biologo Franco Trinca: fu lui, un professionista di Città di Castello, a esentare dalla vaccinazione l'uomo riconosciuto come uno dei maggiori testimonial del mondo no vax e tra i coordinatori del movimento “Uniti per la libera scelta”, composto da varie associazioni contrarie al vaccino anti Covid. Due anni fa la contestazione del procuratore aggiunto Giuseppe Petrazzini era di omicidio colposo, ma ancora il procedimento non avrebbe visto la fine, tra le varie possibili ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di archiviazione o riformulazione del capo di imputazione.