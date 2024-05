Il Grifo in redazione, Lisi e Giunti: «L’anno prossimo saremo più furbi»

PERUGIA - La delusione, la rabbia e anche la voglia di ripartire prima possibile per riprovarci. Negli occhi e nelle parole di Francesco Lisi e Giovanni Giunti c’è tutto questo. C’è il Grifo ferito per la brutta caduta nel turno degli ottavi playoff contro la Carrarese e c’è pure la consapevolezza di avere le carte in regola per potersela giocare ancora. Due dei protagonisti del campionato appena concluso ed entrambi destinati alla prima fila nella stagione che verrà.

IL SENATORE

Francesco, “Ciccio”, Lisi è un romano “de Roma”: «Di San Lorenzo eh... quando posso, se ho due o tre giorni liberi io torno volentieri: perché Roma è Roma». Lui, probabilmente, Perugia ce l’aveva nel destino, tanto da averla incontrata attraverso un altro sport, il volley. «Mia sorella c’è stata due anni con mio cognato (Vigor Bovolenta ndr), quindi la conoscevo un po’ - racconta - ora vivo a Madonna Alta, mia figlia va a scuola qui e con mia moglie ci troviamo davvero bene. Al di fuori del calcio ho trovato anche amicizie sincere: con Mariano Di Vaio, ad esempio, qualche volta giochiamo pure a golf insieme e i nostri bambini sono amici».

IL GOLDEN BOY

Giovanni Giunti, invece, classe 2005, marchigiano, appartiene al gruppetto dei ragazzi terribili di Alessandro Formisano: «Sono arrivato nella stagione 2020-2021 dal Fano in Under 17, ma ho fatto solo metà campionato perché poi Formisano mi ha portato in Primavera e lì sono stato fino alla’rrivo in prima squadra, spiega il giovane centrocampista. «Il mister ci ha cresciuto - prosegue - ci vuole bene, certo, però ora ci tratta come tutti gli altri».

FORMISANO

Se per Giunti, uno come Alessandro Formisano è quasi un secondo papà, a Francesco Lisi toccano responsabilità dentro e fuori dal campo: «Mister Formisano è molto preparato ed è un grande motivatore. Io cerco sempre di aiutarlo come posso, abbiamo un buon rapporto. Sono convinto che uno come lui possa ambire a un calcio importante».

Come l’ha presa l’eliminazione dai playoff? Ancora Lisi: «Il mister è carico, lui non vede l’ora di ripartire... ci spiace davvero per come è finita. Io credevo alla possibilità di arrivare in fondo, purtroppo ci sono stati troppi alti e bassi, il prossimo anno dovremo essere più costanti, in Lega Pro conta tantissimo. Il fatto di ripartire con lo stesso allenatore a mio avviso sarà importante. Io ci sto pensando alla prossima stagione: dovremo essere più furbi, vogliamo portare il Perugia dove merita e non è la Lega Pro. Sono ottimista».

SANTOPADRE

E il presidente come l’ha presa quell’uscita dai playoff? «Il presidente voleva vincere - spiega chiaro e senza giri di parole ancora Ciccio Lisi - era davvero dispiaciuto per come è finita. Sono sincero, a me spiace per le critiche, a volte davvero forti, che riceve...».

IL RAMMARICO

Il rammarico per il ko contro la Carrarese è ancora nello stato d’animo di chi in quelle partite ha corso, sudato e pure segnato.

C’è pure il gol di Lisi, infatti, nel 2-1 purtroppo inutile della sfida di ritorno degli ottavi playoff. «Certo il Cesena ha fatto un campionato a parte - il parere dell’esterno mancino - ma con le altre potevamo giocarcela perché abbiamo giocatori importanti».

Cesena ma non solo: «A me in questa stagione ha colpito molto la Juventus Next Gen - spiega Giovanni Giunti - alcuni giocatori in campo erano della mia stessa età... ed erano veramente tanto forti».

I DERBY

E pensando al prossimo anno la testa va al derby. O meglio ai derby. «Io con la Ternana ne ho già fatti quattro - ricorda Lisi - ma non so se saremo nello stesso girone della Ternana... forse ce ne saranno anche altri». Arezzo, Ascoli e Gubbio per esempio.

«Il derby? Una partita importantissima - aggiunge Giunti - io ne ho giocati in Under 17: una volta abbiamo vinto 3-2, nel ritorno abbiamo rivinto 3-0 e ho fatto anche gol. Altri li ho giocati in Primavera, una partita è stata tra quelle che ci ha permesso di fare i playoff... quello è stato il più bello».

GIOVANI ED ESPERTI

Il Grifo della stagione appena conclusa è quello di Giunti, Seghetti, Polizzi &Co. Per Giunti lo scorso 20 febbraio è arrivato il contratto che lo ha portato tra i grandi, nell’universo dei professionisti. «Con Santopadre? Io cerco di dimostrargli in campo quello che valgo...».

«Certo il lato positivo dell’ultima stagione è aver buttato dentro tanti giovani», rimarca Lisi.

«I ragazzi più grandi ci lasciano tanto - il racconto di Giunti - loro sono più esperti, hanno vissuto cose molto più importanti di quelle che stiamo vivendo noi e le loro parole per noi sono vangelo».

«Seghetti è stato molto bravo - aggiunge Lisi - Giovanni (Giunti ndr) e Polizzi possono fare davvero tanto bene, poi c’è Souarè e anche Agosti che a me piace molto come giocatore».

POLLO E PATATINE

I ragazzi di Formisano, quelli del Grifo generazione Z, sono cresciuti insieme: «Siamo come fratelli - racconta Giunti - con Seghetti e Polizzi in particolare». E fuori dal campo? «Prima abitavo con gli altri ragazzi nelle strutture messe a disposizione dalla Società, ora vivo a Prepo. Insieme a Seghetti ci piace vedere Masterchef e provare a anche a cucinare». Che cosa? «La mia specialità è pollo e patatine...».

Calcio, Masterchef e la scuola: «Avrò la maturità tra pochi giorni al centro Montessori - racconta il giovane centrocampista - poi vorrei proseguire gli studi, possibilmente approfondendo ciò che appartiene allo sport».

