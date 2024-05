Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:41

PERUGIA - Una, due. Lì ce n'è un'altra. Eccole. Sono sei. Sei siringhe usate e abbandonate in via Innamorati, nel cuore della Perugia universitaria. La speranza è che siano cadute da qualche bustone dei rifiuti sanitari da differenziare di qualche studio medico, ma chi sa leggere quelle tracce di sangue nel serbatoio sottile non ha dubbi: sono state usate per iniettarsi droga.

E così si è svegliata ieri mattina la parte alta di Elce, quella che sbuca in piazza dell'Università: con l'incubo di un uso decisamente smodato di eroina, da parte di chi poi non ha trovato niente di meglio da fare che lanciarle sul marciapiede. Lo raccontano i residenti e chi, ieri, è passato lungo quella via: «Era da tanto che non si vedevano siringhe per strada, un segnale preoccupante, ma anche un rischio per chi cammina». In realtà, quelle siringhe, come dimostrano le foto, se non altro erano prima state chiuse con il loro coperchio e non lasciate con l'ago scoperto. «La prima l'ho incontrata proprio all'inizio della via, lungo il marciapiede a destra salendo – racconta Francesco, un professionista con l'ufficio in zona -. Era in mezzo alle foglie vicino al muro, l'ho vista con la coda dell'occhio e quasi non ne ho registrato la presenza. Ma appena ho imboccato il marciapiede che costeggia la chiesa, quello con i grossi sampietrini, non ho potuto non contarle. Una era finita anche in mezzo alla strada, schiacciata da un mezzo in transito». «A quel punto – spiega ancora – sono tornato indietro per accertarmi di quante fossero in tutto, perché lo spettacolo era davvero inquietante. E lì ho trovato un giovane con una bambina che camminavano a piedi facendo ben attenzione a non calpestarne nessuna. Hanno detto che avrebbero chiamato la Gesenu perché non si potevano certo lasciare lì». Un altro residente, invece, ha raccontato di una madre che ha preso in braccio il figlio per quella ventina di metri, evidentemente per evitare che anche solo per sbaglio un piedino finisse sulle siringhe. «È vero che c'erano i tappi – insiste – ma tra le fughe delle pietre che ne sai come si poteva inclinare e rompere la copertura. Droga o meno, c'era di sopra il sangue di qualcun altro, un rischio per la salute di chi si poteva pungere».

LA SPIEGAZIONE

«Sono senza dubbio siringhe utilizzate per un'iniezione di droga – spiega al Messaggero un medico di famiglia che preferisce restare anonimo -. La spiegazione è proprio in quel sangue. Se fossero stati rifiuti sanitari, tranne nel caso di un medico particolarmente imbranato, ipotesi che mi sento comunque di escludere, non ci sarebbe. Quel sangue dimostra infatti come sia invece altamente più probabile un'autoiniezione, tra l'altro senza nemmeno laccio emostatico. Prassi che purtroppo è riscontrata in chi fa uso di droghe. È così che si sporcano anche maglie e abiti, con gli schizzi dovuti a un'estrazione non professionale».

Una spiegazione che conferma le convinzioni di un occhio – davvero - meno clinico Ed è chiaro, quindi, come questa passeggiata in mezzo alle siringhe non sia piaciuta a chi abita e lavora in zona, sia per l'allerta legata alla droga che per i rischi igienici e sanitari lungo una strada molto frequentata anche a piedi. E appunto in una delle zone ad alta densità di studenti: a un passo dal Rettorato dell'Università degli studi e a qualche centinaia di metri dalla Stranieri. Proprio l'area in cui negli ultimi tempi si sta facendo ancora più alta l'attenzione delle forze dell'ordine, che solo nell'ultima settimana hanno portato a quattro spacciatori arrestati dai carabinieri. Ma la passeggiata con slalom a Elce finisce anche con una segnalazione di una mamma: «Si controllino anche Verbanella e parco di Madonna Alta, ci portiamo i bambini e ce ne sono tante anche lì. Abbiamo spiegato ai piccoli che non le devono toccare, ma è davvero uno scempio».