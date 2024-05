Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:53

Su Terni esiste soltanto un'ambulanza del 118 ma ce ne sono altre cinque private che fanno capo alla sede unica di Perugia con personale qualificato che, acquisita la domanda di soccorso che è gratuita, attiva una risposta flessibile ed adeguata in quanto la centrale operativa è a conoscenza di tutte le risorse e dei mezzi disponibili sul territorio, inviando l'ambulanza più vicina al posto richiesto. Da questo la possibilità di inviare un soccorso idoneo con mezzi attrezzati nei quali sono impiegati infermieri professionali e medici esperti nell'emergenza. Le ambulanze del 118 intervengono in tutte le situazioni in cui è in pericolo la vita: incidenti stradali con feriti, infortuni sul lavoro, incidenti domestici o gravi malori. Nel comune di Terni sono quattro le ambulanze pronte ad intervenire sul territorio. Sono ambulanze a tutti gli effetti a conduzione privata convenzionate con il 118 che hanno tutte le attrezzature e i presidi sanitari necessari, e "guidate" dalla centrale operativa del perugino. Tre di queste ambulanze sono della Croce Rossa: due si trovano a poche centinaia di metri dall’ospedale di Terni, precisamente a viale Trieste, una quarta, invece, ad Acquasparta e utilizzata principalmente anche per le zone limitrofe. Le altre ambulanze della Croce Verde di Ferentillo vengono allertate principalmente per ricoprire la Valnerina ma spesso vengono dirottata anche Terni, mentre la Pubblica Assistenza è soprattutto impegnata nel popoloso quartiere di Borgo Rivo facendo la spola con Acquasparta.Tutte le ambulanze hanno a bordo un autista esperto un infermiere. Se il paziente ha bisogno di un medico è compito dell'infermiere provvedere a richiedere il professionista che arriva con l’automedica prestando il primo soccorso ed allertando, se grave, i colleghi del pronto soccorso di Terni. Ex presidente delle Croce Rossa e consigliere Roberto Valeriani non nasconde la sua soddisfazione per il lavoro che svolge l’associazione e del rapporto di collaborazione con le altre ambulanze del 118 sul territorio. «Siano sempre in prima linea in qualsiasi orario con personale altamente qualificato, i cittadini ternani devono stare tranquilli sulla nostra disponibilità ed anche degli altri colleghi», conclude. La città di Terni risulta “coperta” dal 118 della Croce Verde, Croce Rossa e dell'Assistenza, anche per quello che riguarda i servizi programmati come può essere una dimissione improvvisa dalla struttura sanitaria, una visita del paziente o l’accompagnamento per la terapia. Poi c’è l’ambulaife dotata anche’essa di tutti i dispositivi salva vita pronta ad intervenire soltanto nei casi di non emergenza, in caso di necessità quando tutte le altre ambulanze sono impegnate per altri servizi sia a Terni che fuori.