Petrucci torna in pista a Misano con la Ducati per i test privati Superbike

Danilo Petrucci torna in pista Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio sul circuito di Misano Adriatico dedicato alla memoria di Marco Simoncelli per testare il suo stato di forma dopo il pauroso incidente dello scorso 11 aprile in sella ad una moto da cross in cui si era procurato una doppia frattura alla clavicola ed alla mandibola. Il campione ternano in questo periodo si è sottoposto ad una serie di terapie per saldare quanto più rapidamente possibile le fratture, e fare rientro nel Campionato Mondiale Superbike, ed ha osservato scrupolosamente la road map per il suo recupero fissatagli dal dottor Ceccarelli che lo segue in questo suo nuovo ritorno in pista. "Ho fatto molta fisioterapia, idroterapia ed anche molte sedute di magnetoterapia a casa - dice Petrucci - con una apparecchiatura che mi è stata spedita dal dottore che mi segue, e che manda scariche di corrente elettrica per aiutare a saldare velocemente le fratture, e devo dire che ne ho tratto molto giovamento. Sono riuscito a risalire sulla moto, ma era una moto da enduro per la prima volta domenica scorsa ed ho provato un po’ di dolore nel togliere il casco: faccio fatica sia per via della bocca e sia a spingere sulla spalla.

Vorrei sfruttare i test di Misano per capire a che punto sono”. Sarà un appuntamento importante quello di Misan Adriatico per Danilo, visto che il campionato ripartirà proprio dal circuito intitolato a Marco Simoncelli nel weekend 14-16 giugno. È l’occasione per prepararsi bene al ritorno alle gare. E' prevista ogni giorno una sessione mattutina dalle ore 9 alle 13, mentre quella pomeridiana si svolgerà dalle 14 alle 18. Si tratta di test privati e con Danilo Petrucci saranno in pista anche nomi importanti come il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK con Toprak Razgatlioglu e Michael van der Mark, che si darà il cambio con la squadra Bonovo Action BMW, di Garrett Gerloff e Scott Redding. Saranno protagonisti anche il Kawasaki Racing Team con Axel Bassani e Alex Lowes e la Ninja ZX-10RR di Tito Rabat del team Kawasaki Puccetti.

Antonio De Angelis