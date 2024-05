Amelia, il messaggio di San Francesco incontra il mondo delle api in convento con incontri, escursioni, show cooking, street food, sport e concerti

AMELIA«L'obiettivo - spiega il presidente del club Lions di Narni Marco Ballerini - è conoscere, capire e rispettare un mondo, quello delle api, tanto affascinante quanto importante per il benessere nostro e del nostro pianeta». Teoria e pratica insieme. «Realizzare -continua Ballerini - un bosco di piante mellifere sui terreni dell'antico convento francescano e raccogliere dei fondi per l'associazione Amani Education per la costruzione di una scuola in Africa». Un programma denso di appuntamenti, che parte alle 9,30 con "Api e Vino: un sentiero comune". Un'escursione ad anello di 8 chilometri tra i vigneti, con partenza dal convento e visita alle cantine Pizzogallo e Zanchi. Alle 11 nelle sale del convento si prosegue con la "Api e ambiente: un connubio imprescindibile" tavola rotonda a cura di Arpa Terni a cui interverranno le dottoresse Valentina Della Bella e Romina Ciotti. Modera il professor Renato Fani, presidente ordine dei biologi Toscana e Umbria. Alle 12 "Viticoltura e apicoltura, due mondi così diversi possono convivere?" un incontro tra viticoltori e apicoltori del territorio. Relatori Marta Cotarella (Fondazione Cotarella) e Luca Galli (Apicoltura Etica e Solidale A.e.s. - Umbria). Alle 13 l'appuntamento è con il cooking show della chef stellata Silvia Baracchi del relais chateaux "Il Falconiere" di Cortona che preparerà dei piatti in cui vino e miele saranno protagonisti. A corollario della manifestazione, su richiesta, possibilità di visite guidate al convento antico, Museo della scienza, le api e l'arnia didattica, il planetario, con esperienza sensoriale "l'universo e il suono delle api" a cura di Claudia Didimo, Maddalena D'Ettorre (Associazione Volando con le Api Bees), padre Stefano e padre Luca.