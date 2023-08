Giovedì 10 Agosto 2023, 00:05

Il Sassuolo torna alla carica. Vuole Niccolò Corrado. Le sirene della serie A ogni tanto si risvegliano e si rimettono a cantare. Il suono della loro voce arriva fino al gruppo della Ternana e coglie l'attenzione delle orecchie più sensibili di giocatori come lo stesso Corrado, o Salim Diakite. L'esterno sinistro di nuovo nei mirini neroverdi. E davanti a questo nuovo interessamento si riapre un'interlocuzione a tre. La Ternana tratta il futuro del giocatore in primis con l'Inter, avendolo acquistato da lì un ano fa ma con diritto di recompera fino all'anno prossimo. Dunque, se il giocatore si sposta, o lo fa via Inter, oppure si trova una soluzione in cui la società nerazzurra milanese dia il proprio consenso. E' quello che sta succedendo in queste ore. La Ternana e l'Inter valutano l'interessamento del Sassuolo. In via della Bardesca, però, la condizione di base è sempre la stessa, vale a dire che un giocatore da cedere si muove solo dietro il compenso minimo stabilito dai dirigenti rossoverdi. Già nelle scorse settimane, quando l'Inter aveva pensato di riprendere l'esterno sinistro fiorentino, l'assalto era stato repinto perché sul tavolo non venivano messi i due milioni di euro minimi richiesti. Il possibile addio di Corrado è un'evenienza della quale si sta parlando. Il Sassuolo è interessato a lui, sebbene stia seguendo anche a Emanuele Valeri della Cremonese, stesso ruolo. Per l'esterno mancino rossovedre, 23 anni, rivelazione dello scorso campionato, la serie A sarebbe un'opportunità importante e la Ternana potrebbe ricavarci un ricco compenso, magari da reinvestire in parte per qualche altro colpo di mercato. Tra l'altro, anche il Genoa ha più volte palesato interesse per lui. Ma resta sempre sottointeso che, da Terni, al di sotto di certe condizioni, non si muove nessuno. Allo stesso tempo, però, pare che la Ternana stia anche cercando altri esterni sinistri proprio nel caso in cui Corrado dovesse spiccare il volo. Piace un altro giovane interessante, Yuri Rocchetti. Ha 20 anni, è della Triestina e lo vorrebbe pure il Bari. A Trieste, però, starebbero pensando bene se privarsi di questo ragazzo oppure no. Mentre si discute per un eventuale approdo di Corrado in serie A, in sicura partenza ci sono comunque Alfredo Donnarumma e Stefano Pettinari. Per i due, accordi già raggiunti con le società destinatarie. Donnarumma va al Catanzaro in prestito, Pettinari lo aspettano a braccia aperte alla Reggiana. Possibile imminente cessione anche per Fabrizio Paghera. Più complesso, invece, il discorso per Jonathan Alexis Ferrante. Il Lecco sembra interessato a prenderlo, ma la trattativa non decolla e la società lombarda starebbe cercando pure un'altra punta. E così, l'argentino è in bilico tra una cessione e la possibilità di restare in rossoverde. Sul fronte dei nuovi acquisti, dopo l'annuncio di ieri del terzo Primavera in prestito dalla Fiorentina, l'attaccante Filippo Distefano, si aspettano nuovi colpi. Potrebbe arrivare a ore anche Antonio Raimondo dal Bologna, altra punta, mentre si sta stringendo per un mediano delle giovanili del Barcellona, cioè Jesus Alba Ramos. Per l'attacco, si torna a sondare il terreno con la Salernitana per Diego Valencia e si riapre la pista del ritorno di Andrea Favilli. In arrivo dal Torino anche l'esterno destro Brian Bayeye (classe 2000). Si complica invece, per il centrocampista Nunzio Lella, visto che il Cagliari non sembra intenzionato a cederlo. Si dovrà cambiare obiettivo.